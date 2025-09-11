entrevista en por fin

¿Sabías que los cencerros se afinan, y que se fabrican de manera artesanal en Antequera?

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Juan Chamizo, artesano de los cencerros

Madrid |

Vamos a viajar a Málaga para conocer a la familia Chamizo, artesanos de la fabricación de cencerros.

Tienen su taller en Antequera, y han hecho de un negocio centenario y necesario para las ganaderías de toda España, su negocio familiar.

En el taller, unos dan forma al metal, otros lo cubren de barro para pasarlo por los hornos, otros los afinan... todo calculado al milímetro, porque cualquier detalle puede hacer que cambie su sonido.

Vamos a descubrir todos los secretos de este arte.

Hablamos con Juan Chamizo, padre de familia y artesano de cencerros.

