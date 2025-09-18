¿Sabes que es la biomímesis? ¿Conoces sus aplicaciones?

En los años 90 surge una nueva disciplina bautizada precisamente con ese palabro de la biomímesis. De la mano de la bióloga, científica e innovadora estadounidense Janine Benyus se populariza el término y se formaliza la disciplina. Ella pone en marcha el Biomimicry Institute que es referente a nivel mundial.

Esto implica un nuevo enfoque para la innovación y la sostenibilidad. En lugar de que el objetivo último sea extraer y explotar recursos de la naturaleza, que es lo habitual, la humanidad debería aprender a integrarse en ella, imitando sus procesos eficientes, sostenibles y regenerativos.

Viene a decirnos que si la naturaleza, que es como un laboratorio gigante, ya ha resuelto muchos de los desafíos que enfrenta la humanidad, desde la producción de materiales hasta la gestión de la energía y los recursos, por que no imitarla. Tenemos una biblioteca de Alejandría elevada al cubo a nuestra disposición.

Dentro de esta disciplina se suele aplicar la biomímesis en tres ámbitos. El de la forma, la función y los sistemas.