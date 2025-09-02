"Romería", el nuevo trabajo de Carla Simón

Hace 8 años, la cineasta Carla Simón irrumpió en el cine español con su primera película: ‘Verano 1993’.

Aquella historia sobre una niña de seis años que afrontaba su primer verano tras la muerte de su madre le valió el Goya a Mejor dirección novel (y más premios) además del reconocimiento de la crítica.

Y es que esa historia, tan bella como dura, era también la carta de presentación personal de su directora, ya que estaba basada en su propia vida. Una vida que también plasmó en su segundo largometraje, el que la convirtió en la primera española en conseguir el Oso de Oro en Berlín: ‘Alcarrás’…

Decía Carla Simón en Berlín que ‘Alcarrás’ también estaba basada en su vida, pero no era tan personal como ‘Verano 1993’. Que lo que quería era mostrar la realidad de su familia materna, recolectores del melocotón en Cataluña. Una realidad quizás menos personal que la de su primera película, pero que seguía contando una historia: su historia. La que ahora viaja en procesión a sus orígenes gallegos…

Este viernes 5 de septiembre se estrena ‘Romería’, la esperada tercera película de Carla Simón y con la que cierra su trilogía sobre la memoria familiar, su memoria familiar.

Y lo hace a través de Marina, una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña.

Un viaje con el que su directora también procesiona a sus orígenes.