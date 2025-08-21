El Reloj del Fin del Mundo, un objeto que decide cuando dejamos de vivir

A tan solo una semana de descubrir el significado del objeto "Velocirecorredor anudado de zarpaciones rodado", el periodista Luis Quevedo se ha pasado por Por fin para analizar un objeto hecho en el 1947 que decide cuando dejamos de vivir.

Una historia interesante y a su vez funesta. Nace en un momento de la historia en el que hace pensar en la inmensa fragilidad de la civilización y en ese año el Boletín de Científicos Atómicos creo el Reloj del Fin del Mundo, una fundación creada por el mismísimo Albert Einstein.

Un grupo de científicos de la Universidad de Chicago que habían participado en el Proyecto Manhattan, que dio lugar a las bombas nucleares, montaron este Reloj del Fin del Mundo que a día de hoy sigue en activo y se calibra cada año.