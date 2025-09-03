Rafael Soriano: "Aquí los libros ni se compran ni se venden, como el amor verdadero, que dice la copla"

“El club de los libros libres”, la propuesta que Rafael Soriano ha puesto en marcha solo tiene una máxima: Ser una biblioteca de y para todos.

Aquí los libros ni se compran ni se venden, los ejemplares que la gente ya no quiere y acaban en el club... se convierten en libros libres.

Si te haces socio puedes disponer de ellos como y cuando quieras.

Y ya se han “salvado” doscientos mil.

Rafael Soriano comenzó hace tres años con este proyecto y poco más de 500 libros. Hoy busca expandir su idea, para que todos podamos disfrutar de una literatura libre.