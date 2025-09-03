entrevista en por fin

Rafael Soriano: "Aquí los libros ni se compran ni se venden, como el amor verdadero, que dice la copla"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos...

ondacero.es

Madrid |

“El club de los libros libres”, la propuesta que Rafael Soriano ha puesto en marcha solo tiene una máxima: Ser una biblioteca de y para todos.

Aquí los libros ni se compran ni se venden, los ejemplares que la gente ya no quiere y acaban en el club... se convierten en libros libres.

Si te haces socio puedes disponer de ellos como y cuando quieras.

Y ya se han “salvado” doscientos mil.

Rafael Soriano comenzó hace tres años con este proyecto y poco más de 500 libros. Hoy busca expandir su idea, para que todos podamos disfrutar de una literatura libre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer