Entrevistas en por fin

¿Qué va a ser de los quioscos? Sobrevivir... y evolucionar

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos...

ondacero.es

Madrid |

Renovarse o morir… Es el destino de los quioscos de prensa en España. Comprar el periódico por la mañana o informarse de la prensa rosa a través de las revistas es cosa del pasado.

Las ventas de las principales cabeceras se han reducido a mínimos y ya solo representan el 10%. De ahí que muchos quiosqueros se hayan visto abocados a echar el cierre.

Si a principios del siglo XXI había más de 20.000 quioscos de prensa en España, ahora apenas superan los 4.000. Y la mayoría ha tenido que adaptarse para sobrevivir. A la venta de papel, han añadido otros productos y ahora comercializan cafés, souvenirs y hasta vinilos.

