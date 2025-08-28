¿Qué va a ser de los quioscos? Sobrevivir... y evolucionar

Renovarse o morir… Es el destino de los quioscos de prensa en España. Comprar el periódico por la mañana o informarse de la prensa rosa a través de las revistas es cosa del pasado.
Las ventas de las principales cabeceras se han reducido a mínimos y ya solo representan el 10%. De ahí que muchos quiosqueros se hayan visto abocados a echar el cierre.
Si a principios del siglo XXI había más de 20.000 quioscos de prensa en España, ahora apenas superan los 4.000. Y la mayoría ha tenido que adaptarse para sobrevivir. A la venta de papel, han añadido otros productos y ahora comercializan cafés, souvenirs y hasta vinilos.