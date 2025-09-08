entrevista en por fin

¿Qué hay detrás del diseño artístico de eventos como Eurovisión?

Nuestro próximo invitado se ha convertido en uno de los directores artísticos más prometedores de Europa. Formado en Londres, Sergio Jaén ha trabajado con marcas internacionales y artistas de primera línea como Dua Lipa, pero su nombre saltó a la primera plana gracias a Eurovisión.

En la última edición del festival en Basilea, fue el responsable de la escenografía de tres países: Finlandia, Chipre… y Austria, que acabó proclamándose ganadora. Su puesta en escena fue descrita como cinematográfica, íntima y emocionante.

Director artístico, narrador de emociones, arquitecto de instantes... Sergio Jaén es ya una de las voces visuales más frescas e innovadoras de nuestra cultura.

