ENTREVISTAS

La pobreza vacacional y la desigualdad: la mirada crítica de Ana Geranios en su nuevo libro

Ana Geranios, autora de “Un verano sin vacaciones: las hijas de la Costa del Sol”, analiza en Por fin la crisis de la pobreza vacacional en España

ondacero.es

Madrid |

La pobreza vacacional, o mejor dicho, la imposibilidad económica de poder permitirse al menos una semana de vacaciones fuera del hogar, afecta este año 2025 a casi el 34% de los ciudadanos, tal y como recogen algunas fuentes oficiales como el Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

Un tema de preocupación general para la gran mayoría de la sociedad española ya que cada vez tienen menos tiempo en su haber para tomarse un periodo de descanso durante los meses de julio y agosto:

Para tratar este asunto de enorme preocupación social, la escritora Ana Geranios, autora del libro “Un verano sin vacaciones: las hijas de la Costa del Sol” que acaba de publicar, ha estado en Por fin con Isabel Lobo para analizar la situación que se está viviendo en España y comentar las novedades más importantes de su nueva obra.

