Pitingo repasa los últimos pasos de su carrera: "El mayor éxito que puede tener una persona es poder dedicarte a lo que te gusta"

Antonio Manuel Álvarez Vélez, mejor conocido como Pitingo, ha analizado los recuerdos más hermosos de su carrera musical en La Hora Brava de Por fin con Isabel Lobo:

“Cuantos más años tengo, más recuerdos me vienen. Para mí fue la mejor etapa de mi carrera al conocer a esas figuras, esos maestros. Estoy disfrutando mucho de mi carrera otra vez”.

Sobre la felicidad y el cariño al que se aferra en pleno trabajo, Pitingo habla del cariño y de la necesidad de sentir la tranquilidad: “En la familia, en los amigos de siempre. Me aferro a la normalidad y el resto forma parte de mi trabajo. Me aferro a la verdad”.

Para Pitingo, el éxito no es tener un sueldo más grande o una profesión en la que la fama mande, si no ser feliz con lo que haces: “Cuando cumples tu sueño, aprendes a valorar todavía más a lo que te dedicas. Le doy gracias a la vida por dedicarme a lo que me gusta. Para mi el mayor éxito que puede tener una persona es dedicarte a lo que te gusta”.

“Yo entraba al aeropuerto cantando y salía del trabajo cantando. Cantaba mientras cargaba maletas y he aficionado a mucha gente de mi alrededor al flamenco”.

Por último, el artista flamenco cuenta una anécdota que vivió con Julio Iglesias en Navidad: “Julio Iglesias me llamó una nochebuena para que le cantara una canción suya, y me dijo que bonito lo cantas pero yo lo hago mejor”.

