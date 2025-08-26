Pedro García: "Tenemos alrededor de unos 34 centros con un total de 1010 personas resguardadas"

Pedro García, coordinador general de la Asociación Coliseo de Tenerife, ha explicado en Por fin la complicada situación que atraviesan las Islas Canarias con la llegada de inmigrantes. Actualmente, unos 1.010 adultos y menores se encuentran repartidos en 34 centros que funcionan muy por encima de su capacidad, algunos de ellos con más de un centenar de residentes. La organización señala que existen centros específicos para niños de corta edad y para jóvenes pendientes de pruebas de determinación de edad, y reclama medidas urgentes para atender esta sobrecarga.