ACTUALIDAD

Pedro García: "Tenemos alrededor de unos 34 centros con un total de 1010 personas resguardadas"

El coordinador general de la Asociación Coliseo en Tenerife analiza en Por fin la situación que viven en Tenerife

ondacero.es

Madrid |

Pedro García, coordinador general de la Asociación Coliseo de Tenerife, ha explicado en Por fin la complicada situación que atraviesan las Islas Canarias con la llegada de inmigrantes. Actualmente, unos 1.010 adultos y menores se encuentran repartidos en 34 centros que funcionan muy por encima de su capacidad, algunos de ellos con más de un centenar de residentes. La organización señala que existen centros específicos para niños de corta edad y para jóvenes pendientes de pruebas de determinación de edad, y reclama medidas urgentes para atender esta sobrecarga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer