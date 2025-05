El duro testimonio de Paqui, la madre del guardia civil asesinado en Barbate: "Mandaron a la muerte a mi hijo"

El 2 de febrero de 2024, una narcolancha arroyaba a una zódiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, entre vítores de la población que observaba la escena, y dejaba dos agentes muertos, David Pérez y Miguel Ángel González. Un año después, la madre de este último, Paqui Gómez, sigue clamando justicia y afirma que "mandaron a la muerte a mi hijo".

Gómez, indignada, ha aseverado que durante este tiempo se ha sentido apoyada por los compañeros de su hijo, pero que ha sentido un completo abandono por parte de los mandos y que todas las acciones que está llevando a cabo las ha hecho por sí sola junto a su abogado. Además, les culpa del asesinato de su hijo en la misma medida que a los narcos: "El mando no puede dar una orden sin estar en el terreno, ellos no saben en qué condiciones estaba la mar y el puerto", y ha recordado la orden que recibió su hijo: "Echaros al agua y haced lo que podáis", pese a la diferencia de medios.

La madre de González no pide venganza, tan solo justicia para que la muerte de su hijo no sea en vano y que sus compañeros no tengan que salir a la mar a proteger nuestras costas en desventaja con los criminales. Por eso mismo, se ha reunido esta semana con una delegación del Parlamento Europeo en la que ha podido exponer la situación en la que se encuentran los Guardias Civiles y los riesgos que corren al salir a patrullar por la falta de medios.

Por otra parte, el policía retirado Juan José Mateos ha presentado su libro 'Estrecho. La frontera salvaje del narco español', en el que hace una fotografía de cómo pelean las fuerzas armadas contra la mayor amenaza externa de nuestro país. La mitad de lo recaudado irá destinado a los hijos de los agentes asesinados. Asimismo, ha reflexionado acerca de la nefasta decisión de desarticular la unidad OCON-SUR y las fatales consecuencias que ha tenido.