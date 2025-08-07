Pamela Anderson y Liam Neeson, ¿amor real o estrategia de marketing?

Iván Hachez, divulgador de cine, analiza en Por fin la pareja del verano formada entre Pamela Anderson y Liam Neeson:

"La pareja en sí es perfecta. Liam Neeson y Pamela Anderson se reencuentran en un momento en el que ambos lo necesitan por motivos del pasado, aunque creo que no todo es tan cierto como parece".

Nunca habían trabajado juntos y ahora han empezado a salir a todos lados. También puede ocurrir que una gran distribuidora utilice esto como estrategia de marketing

Hay muchos casos repetidos con muchas similitudes como el de otros actores que vivieron momentos muy similares: "Las parejas que nacen durante el rodaje no salen a la luz. Hay casos como el de Brad Pitt y Angelina Jolie que salieron a la luz años más tarde".

Iván Hachez lo tiene claro: "Todo apunta a que no es verdad y que el estudio lo haya querido aprovechar como estrategia de marketing".

