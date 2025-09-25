entrevista en por fin

Omar Rueda: "Los psicópatas tienen una condición natural, saben lo que están haciendo, pero son sádicos, por lo que ahí está su nutriente"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Omar Rueda, autor de "Los narcisistas que nos rodean. Psicópatas encubiertos"

ondacero.es

Madrid |

Están más cerca de lo que pensamos. En la universidad, en la oficina, en la familia, en el círculo de amistades o en las relaciones de pareja.

Son personas que no gritan, no golpean y no amenazan… Al contrario… Seducen, confunden y agotan. Y cuando te das cuenta, ya te han hecho el daño.

Son los psicópatas encubiertos… expertos en el arte de la distorsión emocional. Identificarlos no es fácil. Proliferan sin ser detectados en una sociedad donde se premia el carisma y la eficacia por encima de la empatía.

Pero, ¿Cómo podemos librarnos de ellos? ¿Cómo se combate a un psicópata encubierto?

Se estima que el 1% de la población mundial es psicópata, con la misma prevalencia en hombres y en mujeres. Ese porcentaje aumenta a un 4% en ejecutivos, políticos y personas que ostentan cargos de alta responsabilidad.

Omar Rueda los conoce bien. Es educador social, psicólogo y psicoterapeuta. Ha trabajado en prisiones, en centros de acogida y con menores en riesgo de exclusión social. Se especializó en el Trastorno de la Personalidad Narcisista y desde hace unos años divulga a través de las redes sociales lo que muchas veces no se nombra: la distorsión psicológica o la manipulación emocional.

Desde hace más de 15 años acompaña a personas que han sobrevivido a relaciones marcadas por el abuso narcisista y el abandono emocional.

Fruto del trabajo de todos estos años, acaba de publicar su primer libro “Los narcisistas que nos rodean. Psicópatas encubiertos”, un manual exhaustivo para identificar el narcisismo, conocer sus raíces y protegerse de su impacto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer