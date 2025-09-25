Omar Rueda: "Los psicópatas tienen una condición natural, saben lo que están haciendo, pero son sádicos, por lo que ahí está su nutriente"

Están más cerca de lo que pensamos. En la universidad, en la oficina, en la familia, en el círculo de amistades o en las relaciones de pareja.

Son personas que no gritan, no golpean y no amenazan… Al contrario… Seducen, confunden y agotan. Y cuando te das cuenta, ya te han hecho el daño.

Son los psicópatas encubiertos… expertos en el arte de la distorsión emocional. Identificarlos no es fácil. Proliferan sin ser detectados en una sociedad donde se premia el carisma y la eficacia por encima de la empatía.

Pero, ¿Cómo podemos librarnos de ellos? ¿Cómo se combate a un psicópata encubierto?

Se estima que el 1% de la población mundial es psicópata, con la misma prevalencia en hombres y en mujeres. Ese porcentaje aumenta a un 4% en ejecutivos, políticos y personas que ostentan cargos de alta responsabilidad.

Omar Rueda los conoce bien. Es educador social, psicólogo y psicoterapeuta. Ha trabajado en prisiones, en centros de acogida y con menores en riesgo de exclusión social. Se especializó en el Trastorno de la Personalidad Narcisista y desde hace unos años divulga a través de las redes sociales lo que muchas veces no se nombra: la distorsión psicológica o la manipulación emocional.

Desde hace más de 15 años acompaña a personas que han sobrevivido a relaciones marcadas por el abuso narcisista y el abandono emocional.

Fruto del trabajo de todos estos años, acaba de publicar su primer libro “Los narcisistas que nos rodean. Psicópatas encubiertos”, un manual exhaustivo para identificar el narcisismo, conocer sus raíces y protegerse de su impacto.