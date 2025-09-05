Niños...niñas...¿regulando la temperatura global? Andrea Danta te lo cuenta

Últimamente no hay conversación, programa entretenimiento o tertulia que no hable del tiempo: Las olas de calor, territorios con sequias... Es prácticamente imposible escapar del tema. Sin ir más lejos, en nuestro país, miles de hectáreas han ardido después de que unas temperaturas de récord lo asolaran. Está claro: Los efectos del cambio climático se notan en todo el planeta.

Pero, además, puede que estos días hayan escuchado hablar de muchos niños y niñas... Ya les adelanto que no son de los que corretean por casa y están inmersos en plena vuelta al cole: Hablamos de fenómenos meteorológicos globales. Y hay diferencias entre ellos: El niño está ligado a un periodo de subida de temperaturas, y, por cierto, los expertos no lo han observado desde 2024.

Y la niña tiene que ver con el enfriamiento de las temperaturas globales. ¿Y por qué os cuento esto? Porque la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha anunciado que ésta podría comenzar a afectarnos a partir de hoy mismo. Concretamente, hay un 55% de posibilidades de entrar en este periodo entre septiembre y noviembre.

¿Y cuánto va a durar... y dónde vamos a notarlo más...? ¿Y porque ocurre?

Para resolver estas dudas está con nosotros a Andrea Danta, meteoróloga y divulgadora científica.