Nazareth Castellanos: "Las herramientas más importantes con las que contamos para esculpir nuestro cerebro son las más viscerales"

Su libro arranca con estos versos de Antonio Machado. Unas palabras que han estado muy presentes en su vida desde que era una niña y que ahora desde que empezó a estudiar la plasticidad del cerebro no han dejado de sonar en su mente.

Nazareth Castellanos es licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia. Lleva 25 años trabajando como investigadora. Dirige un laboratorio dedicado a la neurociencia de la meditación y a la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Hace 12 años comenzó unos experimentos para los que contaba con unas máquinas muy sofisticadas. Ella fue la primera que se metió en ellas para probar los experimentos. Hasta que le asaltó una pregunta: ¿Cómo respiro?

Se dio cuenta de que sabía manejar aquellas máquinas basadas en superconductividad cuántica, pero no sabía nada de su respiración. “Esto tiene que cambiar”, dijo, y así lo hizo.

Ahora fruto de esos años de investigación firma “El puente donde habitan las mariposas”, el ensayo más leído hasta el momento en el que aborda el tema de la respiración y su conexión con nuestras neuronas. ¿Puede la respiración esculpir nuestro cerebro? ¿Podemos reconstruir nuestra arquitectura neuronal a través de la voluntad y el conocimiento de nosotros mismos?