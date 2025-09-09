Nativel Preciado: "A partir de cierta edad la pasión te puede desequilibrar"

¿Te han dejado una herencia recientemente? ¿Te la esperabas o te ha pillado por sorpresa?

En España los notarios tramitaron casi 350.000 sucesiones en 2024. De ellas, casi 55.000 fueron rechazadas.

Las herencias no siempre son un regalo. A veces ocultan deudas o alguna carga inesperada.

La protagonista de nuestra siguiente historia es una veterana periodista y escritora que un buen día recibió una herencia repentina de una tía lejana, propietaria de un ático de lujo, joyas de gran valor e incluso un Picasso. Para aceptar aquella herencia, tenía que cumplir un requisito indispensable: ocuparse hasta el final de sus días de un “ser querido”. Dispuesta a aceptar el legado, se muda a un ático abandonado y comienza a descubrir los secretos, la vida misteriosa y lo que queda o no de la fortuna de aquella mujer. Pero ¿por qué ella ha sido la elegida? ¿Por qué no le ha dejado la herencia al resto de sus sobrinos?

Así comienza una mirada divertida y crítica sobre el paso del tiempo, la familia, el dinero y el sentido de la vida.

Quien firma esta historia es Nativel Preciado, una voz imprescindible del periodismo y de la narrativa española.

Ella fue cronista parlamentaria en la Transición y durante más de 50 años ha trabajado y sigue trabajando en los principales medios de comunicación. Ahora, después de una trayectoria plagada de galardones - fue finalista del Premio Planeta en 1999, Premio Primavera de Novela, Premio Fernando Lara o Premio Azorín- regresa al terreno literario con “El pan de mis hijos”, una de sus novelas más personales y donde más se ha expuesto