Mina El Hammani, emocionada por su vuelta a Mérida con ‘Las Troyanas’: “La historia se repite, lo viven ahora las mujeres en Gaza”

En plena ola de calor, las piedras milenarias del Teatro Romano de Mérida reciben a una de las voces más reconocidas de la ficción española: Mina El Hammani. La actriz, conocida por su papel en Élite y trabajos en series como Servir y Proteger o El Príncipe, se sube del 13 al 17 de agosto al histórico escenario de Mérida para encarnar a Helena de Troya en Las Troyanas de Eurípides, bajo la dirección de Carlota Ferrer.

En conversación con Isabel Lobo en Por Fin de Onda Cero , El Hammani habló del poder sanador del teatro, de la crudeza de una tragedia con reflejo en el presente, y de por qué esta obra escrita hace más de 2.000 años sigue resonando con la realidad actual.

“Es una historia que se escribió hace miles de años y parece que ninguno aprende. Hoy lo vemos en Gaza y en muchas otras guerras”, reflexiona la actriz.

El viaje del audiovisual al clasicismo trágico

A sus 31 años, Mina regresa por segunda vez a uno de los escenarios más imponentes del país. Ya pisó Mérida en 2021 interpretando a Yocasta en Edipo. Esta vez, encarna a una mujer marcada por la violencia y el juicio público tras la Guerra de Troya.

El personaje de Helena de Troya es un juicio constante: se me responsabiliza de una guerra, pero fue la avaricia de los hombres

Para ella, que siempre soñó con ser actriz, el teatro es irreemplazable:

“En el audiovisual ruedas una escena tres veces y ya está. En el teatro tienes 45 días de ensayo y cada función es distinta. Es aquí y ahora. El público del teatro recibe la energía del actor en directo, eso no pasa en audiovisual”.

La tragedia como espejo del presente

Las Troyanas retrata la derrota de la ciudad y el destino incierto de las mujeres esclavizadas, despojadas de hogar y futuro. Una narrativa que, para Mina, trasciende la Antigüedad:

“Hay algo demoledor: las mujeres que prefieren morir antes que seguir sufriendo, las que son vendidas, las que ven cómo su vida se decide sin ellas. La avaricia masculina, el deseo de gloria... suena a ayer y a hoy”.

Un escenario que la conecta con el amor y con el duelo

Para Mina, el escenario de Mérida no solamente tiene una importancia trascendental en su carrera como actriz, sino también en su vida personal, ya queen su debut en el Teatro Romano -al poco tiempo de fallecer su padre- cuenta que sintió una profunda emoción al sentirlo presente desde las perseidas que abrazaban el escenario en aquella noche de agosto del año pasado.

Presente y memoria

En esta versión de Las Troyanas, junto a El Hammani están Isabel Ordaz como Hécuba, Ester Ortega como Andrómaca y María como Casandra, un elenco femenino que encarna la resiliencia y la derrota. “Es un viaje emocional para nosotras y para el público”, añade.

El mensaje final de la obra, según El Hammani, es inevitablemente político: la violencia deja cicatrices que no desaparecen, y la mayor derrota no es la caída de una ciudad, sino la deshumanización de quienes sobreviven.