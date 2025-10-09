Mikel Alonso: "La intuición es un proceso con el que somos capaces de sacar conclusiones probabilísticas"

Una persona toma a diario alrededor de unas 35.000 decisiones... y hoy vamos a indagar en que hay de cierto en los que opinan que es una buena opción fiarse de la intuición. Os lo adelantamos: nada de magia... Todo esto es ciencia.

Y es que tu cerebro sabe cosas, tiene experiencias acumuladas, que no tenemos presentes de forma consciente. En palabras de nuestro invitado “Es una máquina preparada para la obtención de información rica y diversa de manera continua, al objeto de tomar decisiones”. Así que tu mente utiliza esa información, recabada durante años, para avisarte, y ayudarte a decidir.

Mikel Alonso es neurocientífico y autor de “El valor de la intuición”.

Mikel define así la intuición: "Un proceso subjetivo, automático, muy rápido y con el que somos capaces de sacar conclusiones probabilísticas sobre algo y que está enfocado a un hazlo, no lo hagas."

Y sobre su funcionamiento, comenta: "La intuición lo que nos da como respuesta tiene como dos procesos, una primera parte que se llama etapa guía, en la que nuestro cerebro de manera automática va acumulando evidencia sobre algo. Ocurre algo que de repente decimos uy, esto parece que... y lo decimos inconscientemente. Una persona, por ejemplo, no te mira, te da la espalda y tu cerebro está diciendo a ver si le voy a caer mal. Esa es la primera etapa. Y cuando luego se da la segunda, que es la etapa integradora, se supera un umbral y ahí nos avisa la intuición con una emoción débil que se siente en el cuerpo. Y eso es una manera de llamar a la corazonada"

Pero lo interesante está en reconocer y entrenar esta intuición: "Hay que aprender a escuchar. Aprender a reconocer cómo te avisa tu módulo intuitivo. Y por supuesto, entrenarlo, porque como cualquier proceso mental, si no lo entrenamos, si lo dejamos ahí sin utilizar, pues se va atrofiando y cada vez tenemos menos."

Y por supuesto, todo esto tiene una base científica: "La intuición es científica porque se basa en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia, el conocimiento implícito y explícito. Esto es lo que aporta mucho la intuición. Nosotros aprendemos cosas conscientemente, pero todo el rato estamos aprendiendo de manera implícita, sin quererlo, sin saberlo. Entonces ahí está la intuición tira de ese conocimiento, pero también de todas nuestras experiencias que hemos tenido. Por eso, en las cosas que no tenemos nada de experiencia, más que intuición, seguramente sea un sesgo cognitivo, que es uno de los enemigos de la intuición, que es una manera de decidir rápidamente para no gastar mucha energía."