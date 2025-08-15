El mercadillo medieval de Puebla de Sanabria abre sus puertas

El mercadillo de Puebla de Sanabria ubicado en Zamora, abre hoy mismo sus puertas al público para que nos adentremos de lleno en sus murallas, su castillo, pero sobre todo su excelente recreación de la época.

La cual, es posible gracias a personas como Miguel Ángel Carrasco, coordinador general de La Fragua de Vulcano, encargados de la recreación.

Puebla de Sanabria se convierte cada mes de agosto en un escenario vivo de historia gracias a su famoso Mercado Medieval. Del 14 al 17 de agosto de 2025, esta pintoresca villa zamorana se transforma por completo, recreando el ambiente de la Edad Media con calles repletas de música y espectáculos.

Se celebra en torno a la festividad del 15 de agosto y cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. El mercado se instala en el corazón del Conjunto Histórico de La Villa y durante cuatro días, más de un centenar de puestos llenarán plazas y calles con productos artesanales elaborados a mano que lo hace imprescindible.