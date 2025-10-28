Martín Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña: "Queremos seguir siendo el gran puerto pesquero de España"

A Coruña se encuentra inmersa en una renovación total de su puerto y la propia ciudad. Se están llevando a cabo proyectos como el desarrollo de la dársena exterior de Punta Langosteira, el traslado de nuevas instalaciones o el proyecto "Coruña Marítima, coordinado por seis administraciones distintas. El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández, ha comentado que el objetivo es "seguir siendo el gran puerto pesquero de España en pesca fresca".

Este proyecto va a necesitar entre 20 y 30 años de desarrollo y va a suponer la transformación "de toda la fachada interior". "Hay una demanda de espacio público, de zonas verdes, va a permitir mejorar todo el transporte metropolitano", ha enumerado el presidente en Por Fin. Lo están llevando a cabo entre seis administraciones "de colores distintos", lo que Jaime Cantizano ha comentado entre risas que es "un milagro".

"Todas las administraciones nos hemos dado cuenta de la trascendencia del proyecto. En un momento de enorme tensión en España, es un modelo de participación y diálogo", ha señalado Fernández. En estos momentos están seleccionando los equipos que presentarán sus propuestas de diseño y están también en pleno debate con la sociedad.

La pesca es el alma de la ciudad

Estos proyectos que se presenten tienen que tener en presente que A Coruña es una ciudad en la que la pesca es "el alma de la ciudad, su esencia", por ello los proyectos "no solo tienen que protegerla, deben potenciarla". "Queremos seguir siendo el gran puerto pesquero de España en pesca fresca", ha asegurado el presidente.

Aunque es "un momento muy difícil para la pesca" porque Europa está restringiendo "las capturas y las cuotas de pesca", Martín Fernández se ha mostrado esperanzado porque "con esta reordenación portuaria vamos a poder mejorar las instalaciones y necesidades de almacenamiento".

Quieren llegar a medio millón de visitantes el año que viene

Sobre la llegada de turistas a la ciudad, Fernández ha detallado que en los últimos años las cifras de visitantes de la ciudad "son muy positivas". "Hemos pasado en los últimos 10 años de 50.000 a 450.000 este año y esperamos llegar al medio millón el año que viene", ha ejemplificado. Además, son visitantes que "generan mucha actividad económica y buen ambiente en la ciudad".

A diferencia de lo que pasa en otras ciudades, en A Coruña la convivencia entre turistas y coruñeses es "muy fluida. Aquí nadie es forastero", ha señalado. Asimismo, ha comentado que "el turismo es bueno" y por eso están trabajando desde distintas administraciones para seguir fomentándolo.

Los retos de futuro de las autoridades portuarias

En cuanto a los retos de futuro a los que se enfrentan las autoridades portuarias, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha contado que, al igual que otras ciudades que tienen puerto, están en proceso de transformar "esta fachada marítima y tener un encuentro más amable con la ciudad y los ciudadanos".

En concreto, en A Coruña han construido un puerto exterior en Arteixo que, en palabras de Martín Fernández, "nos permite una mejor organización" y que las actividades "blandas" como la pesca, el crucero o la náutica convivan "mejor". El objetivo es que el ciudadano conozca "su puerto" y entienda que "no es un territorio ajeno a su vida".