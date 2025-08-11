Mario Martín, el probador de montañas rusas que vive en el aire

Mario Martín Fernández, probador de montañas rusas y creador de contenido en redes sociales, analiza su curioso trabajo en Por fin con Isabel Lobo. Un empleo que nace desde el fanatismo por los parques de atracciones: "He sido siempre muy fan de los parques de atracciones y tomé la decisión de ir a diferentes parques de España para ir a contárselo a la gente".

Desde el principio, Mario ha ido a parques de atracciones por fanatismo. Sin embargo, le salió una oferta de trabajo muy especial "con pruebas oficiales para subirse a atracciones, proponer puntos de mejora y que cosas habría que mejorar. El objetivo es sacar un veredicto para contárselo a la audiencia en mis redes sociales".

Un empleo que el probador de montañas rusas disfruta al máximo por el fanatismo y por la oportunidad de disfrutar, viajar y conocer una de sus grandes pasiones.

Es algo que si te gusta lo llevas con agrado. En 15 días nos vamos a Portugal y después a Inglaterra para volver a casa con 56 montañas rusas en mi vida

"Los que somos más fans podemos llamar un black out, que es básicamente cuando la atracción coge intensidad y de pronto te mareas, pierdes la vista pero es algo totalmente normal", asegura Mario Martín por la preocupación de una gran parte del público de las montañas rusas al sentirse hostigados en pleno recorrido.

