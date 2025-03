Maribel Verdú: "Esta serie significa mucho para mi porque es una Maribel que mira con otros ojos"

En 'Cuando nadie nos ve' Maribel Verdú interpresa por primera vez a una Guardia Civil que impone mucho respeto, aunque luego tiene una vida familiar en la que todo es muy distinto. "Ha sido un personaje muy complicado, muy difícil, lleno aristas, con una vida detrás tremenda. La interprete en un año muy difícil para mi. Esta serie ", ha explicado la actriz en Por Fin.

Esta serie significa mucho para mi porque es una Maribel que mira con otros ojos

Para preparar el papel Verdú ha contado con dos mujeres sargentos, una en Madrid y otra en Morón. "Son incontestables. Ahora mismo para mi la Guardia Civil es más que admirable. Hay muchas mujeres trabajando en situaciones muy complicadas. Yo no paraba de hacerles preguntas", ha comentado Maribel.

Para la actriz también ha sido su primera vez viviendo una Semana Santa: "Hay un momento en el que se hace un silencio. Ese silencio ha sido lo más conmovedor que he vivido en mi vida. Yo estaba hipando, con los pelos de punta".

En los últimos años Maribel Verdú ha sido muy cuidadosa eligiendo sus papeles: "Hace muchos años que no hago cosas en las que no creo. Esta serie es puro cine, es lo mejor que me ha pasado en muchos años", ha dicho.