María Luisa Cabañero: "El mensaje que siempre lanzo es que el que quiere, puede"

María Luisa Cabañero ha desafiado todos los límites desde que era una niña.

Se convirtió en una de las primeras mujeres bombero de España -la única de las pioneras que permanece en activo.

Ha cruzado océanos a nado y ha surcado los cielos como piloto de globo aerostático, cuando ninguna mujer lo hacía.

Ella fue la primera persona en lograr la doble travesía del Estrecho de Gibraltar sin neopreno, nadó 24 horas seguidas en una piscina hasta batir un récord Guinness y ha formado parte de relevos en el Canal de la Mancha y en el Lago Ness, enfrentándose a temperaturas de hasta 10 grados sin traje térmico.

Sus hazañas acuáticas le han llevado a ser incluida en el Salón Internacional de la Fama de la Natación.

Pero si de algo está orgullosa es de llevar casi 40 años en el cuerpo de bomberos, apagando incendios, realizando rescates y salvando vidas.

Ahora a sus 59 años está a punto de retirarse. El próximo 31 de diciembre colgará definitivamente el casco de bombera y lo hará con la convicción de que, si pudiera volver atrás, “haría exactamente lo mismo”.