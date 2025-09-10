entrevista en por fin

Mar Gómez: "Lo que me motivo a escribir el libro es que no había un libro que hablara de la parte médica y la parte simbólica de la sangre"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Mar Gómez Glez, autora de "Sangre"

ondacero.es

Madrid |

Vamos a detenernos a hablar de la sangre, sí, lo habéis oído bien, “porfineros” y “porfineras”, ese fluido vital que corre por nuestras venas, que nos conecta con la vida, con la herencia, con el dolor y con la historia.

La sangre ha estado siempre presente: en los rituales, en los conflictos, en los nacimientos y en las muertes.

Que la sangre inunda nuestros organismos lo aprendemos muy temprano, pero tal vez no sabemos la influencia que ha tenido en la construcción de nuestras identidades y su poder en la historia de la humanidad.

Bueno pues todo esto lo explica Mar Gómez en su ensayo, titulado “Sangre”.

Un libro en el que los glóbulos rojos fluyen entre ritos mortales, transfusiones médicas y vampiros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer