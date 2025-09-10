Mar Gómez: "Lo que me motivo a escribir el libro es que no había un libro que hablara de la parte médica y la parte simbólica de la sangre"

Vamos a detenernos a hablar de la sangre, sí, lo habéis oído bien, “porfineros” y “porfineras”, ese fluido vital que corre por nuestras venas, que nos conecta con la vida, con la herencia, con el dolor y con la historia.

La sangre ha estado siempre presente: en los rituales, en los conflictos, en los nacimientos y en las muertes.

Que la sangre inunda nuestros organismos lo aprendemos muy temprano, pero tal vez no sabemos la influencia que ha tenido en la construcción de nuestras identidades y su poder en la historia de la humanidad.

Bueno pues todo esto lo explica Mar Gómez en su ensayo, titulado “Sangre”.

Un libro en el que los glóbulos rojos fluyen entre ritos mortales, transfusiones médicas y vampiros.