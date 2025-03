Manuel Alejandro: "Me volqué con Rocío Jurado porque nunca había tenido una cantante con esas cualidades"

Jerezano de cuna, nacido en San Miguel y criado en Santiago, dos de los barrios más auténticos de Jerez. Así es Manuel Alejandro, considerado por muchos el compositor español más importante del siglo XX, y que ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Por Fin', con Jaime Cantizano.

A pesar de que en se crio rodeado de flamenco, su verdadero deseo era dar conciertos de piano. Tanto que a los 16 años ya interpretaba a algunos de los artistas más importantes de la música clásica, pero un accidente viendo un partido de fútbol del Mundial de 1950 le apartó del piano y terminó volcándose en la composición.

A sus 92 años, el artista presenta 'Manuel Alejandro: vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones', unas memorias en las que habla de toda su carrera. "Soy conscientemente escribidor porque aunque profundamente pienso, superficialmente escribo", asegura.

Y es que Manuel Alejandro ha compuesto canciones para algunos de los artistas más importantes de la música en español, como El Puma, José José, Julio Iglesias o Raphael. Fue precisamente un tema que compuso para este último el que le llevó a declararse a la que fue su esposa.

Cuenta que él le dictaba a ella algunas canciones que adaptaba de otros idiomas al español hasta que un día empezó a dictarle la letra de 'Yo soy aquel' y cuando ella le preguntó por el título le dijo que se la estaba escribiendo a ella. "Fue una declaración de amor", reconoce.

Otra de las artistas más ligadas a la carrera de Manuel Alejandro es Rocío Jurado, para la que escribió canciones como 'La querida' o 'A que no te vas'. "Me volqué con ella porque nunca había tenido una cantante con esas cualidades para escribirle ese tipo de canciones. Si Rocío Jurado no hubiera existido, esas canciones no las habría escrito", explica.