Mafias vacacionales y consejos de seguros para viajar

Cada verano, las mafias del alquiler vacacional engañan a cientos de personas en España con anuncios falsos. Su método es siempre parecido: páginas que imitan a portales reales con fotos robadas, presión para cerrar rápido la reserva y pagos fuera de la plataforma. Tras la transferencia, el supuesto propietario desaparece.

Aunque en 2024 las denuncias bajaron un 30%, siguen siendo frecuentes, sobre todo en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Se trata de redes organizadas que funcionan como auténticas empresas y que mueven grandes cantidades de dinero, difíciles de rastrear por su carácter internacional.

La Policía advierte que recuperar el dinero es complicado, por lo que la prevención es clave: no salirse nunca de la plataforma oficial, desconfiar de la prisa, verificar direcciones e imágenes, pedir pruebas reales y no entregar documentos personales ni pagar por Bizum, transferencias directas o criptomonedas.

Motivo por el que Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, cuenta en Por fin todo lo relacionado con las lamentables estafas de verano.