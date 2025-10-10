Mabel Millán: "Empecé con 8 años con la guitarra y cuando llegó el momento de decidir, me quedé con ambas cosas"

Piensen en la figura de una fiscal…sería algo así como una persona seria, meticulosa, con una vida dedicada al derecho…Bien, pues ahora quiero se imaginen también la de una guitarrista clásica…

Esa figura sería la de alguien más emocional y a la que le gustan los escenarios, ¿no?

Unir ambos mundos parece imposible, pero no lo es….Y es que la mujer con la que vamos hablar a continuación rompe todos los moldes.

Mabel Millán es, fiscal en Cádiz y guitarrista de prestigio internacional, con un Grammy en su currículum musical.

Su historia es la de una mujer que no ha renunciado a ninguna de sus pasiones, y que demuestra que se puede ser rigurosa en los tribunales y brillante sobre los escenarios.