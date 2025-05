Luis Enríquez publica "Jozsef, El Hungaro"

El protagonista de nuestra siguiente historia se llama József. Llegó a las puertas del Iris Rover - un garito popular en el Madrid de los años 90- de la mano de su compañero de celda en Carabanchel. Tenía experiencia como portero de discoteca y necesitaba el trabajo. Era corpulento… reservado… Tenía puños de acero y una cara desfigurada de boxeador. Era perfecto para el puesto. Así que desde el principio hizo buenas migas con Fernando Campos, el dueño del local.

Una noche después del cierre, József decidió contarle quién era. Perplejo por lo que estaba escuchando, Fernando fue tomando notas de su biografía en un bloc de pedidos… Nunca dijo nada de aquella historia… Quedó perdida entre sus recuerdos… Hasta que muchos años después, se la contó a su mejor amigo… “Esta historia hay que escribirla”, le dijo…” No puede quedarse sin contar” … Y dicho y hecho. Reconstruyó el puzle de escapadas, deserciones y exilios y se puso a escribir. Ahora Luis Enríquez, asesor senior de El Confidencial y otras empresas, ex consejero delegado de Vocento y ex director general de Unidad Editorial, narra la vida de huida de este curioso personaje en su primera novela. Un libro, con el ritmo de una crónica y la intensidad de una película de acción, que lleva por título “József, el húngaro”.