Leonardo Padura: "Lo que trato de contar es el paso del tiempo, la historia, la evolución de mi generación. Que se jubila y son más pobres que nunca"

La criminología ha establecido que, para cometer un crimen, un asesinato, se necesitan tres condiciones: un motivo, unos medios y la oportunidad. Y es cierto. Pero a nuestro próximo invitado, la experiencia de muchos años leyendo y escribiendo novelas policiales, le ha permitido tener la certeza de lo fácil que es cometer un asesinato y convertirte en un criminal.

Y es que, si no eres un asesino en serie, un homicida que actúa con premeditación o ese psicópata violento y sin contención que han puesto de moda las series de televisión y los malos escritores… por lo general las gentes de la realidad apenas necesitan la colisión de dos simples condiciones para matar a una persona: tener el mentado motivo y, sobre todo, estar viviendo un mal día. Y en Cuba, país de origen de nuestro invitado, hay muchos de esos días…

En ‘Morir en la arena’, un brutal parricidio le sirve al escritor Leonardo Padura para contar una historia de amor, secretos y muerte que también es la historia de los últimos 50 años de un país en el que los días malos cada vez son los más comunes.

Y es que como dice el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, “la miseria crea miserables”, y de miseria saben mucho los cubanos.

‘Morir en la arena’ es la novela “más triste” sobre Cuba que ha escrito Padura, una novela que define como “la crónica de un derrumbe”.