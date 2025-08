Laura Baena pide vacaciones: "Las madres no descansan, tienen mataciones"

¿Las madres en verano tienen vacaciones? No, las madres no descansan si no que resuelven problemas. Al menos esto es lo que afirma Laura Baena, creadora de la Asociación Yo No Renuncio de Malasmadres, en Por fin con Isabel Lobo:

“No es conciliar, es sobrevivir como podemos. Voy a llamar a las vacaciones de verano mataciones. Después de eso necesitamos vacaciones de verdad”.

De las mataciones a las vacaciones, para Laura Baena, la nueva etapa del año que merecen las madres para descansar: “Un día de una mala madre en verano sigue sonando el despertador a las 7:00 de la mañana. A medio día llega lo peor, es que no hay comedor y las tardes se alargan tanto que parece que se enlacen con la noche sin darte cuenta”.

Algo que aprovechan los padres para ceder la potestad de los niños a los abuelos o en campamentos de verano:

“El 60% de las familias se apoyan en los abuelos y abuelas. Uno de cada tres familias no pueden permitirse pagar campamentos”.

Al margen de las curiosidades, el BOE ha anunciado nuevas novedades y medidas que influyen en las familias: “Una de las principales novedades es que el permiso de nacimiento pasa de 16 a 17 semanas. Una vez una madre tiene un hijo, tiene seis semanas para disfrutar a jornada completa de la experiencia. No obstante, el gobierno ha añadido dos semanas nuevas de libertad hasta que la hija cumpla ocho años, lo que ha generado mucha frustración”.

Sin embargo, en muchos casos, esas dos semanas nuevas de permiso flexible "no se pueden solicitar hasta el 1 de enero de 2026. Son pagadas por el INSS, no por las empresas. Tiene que ratificarse en 30 días en el congreso de los diputados".

