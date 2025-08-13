Laura Baena analiza la corresponsabilidad y visibilidad de las tareas invisibles

Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, vuelve a Es la hora de conciliar en Por fin con Isabel Lobo para dejar varios titulares sobre la corresponsabilidad de las parejas y la regularidad de cuidados por parte de las madres hacia los niños:

"Por lo que se suele decir, los divorcios se disparan en verano. Me imagino un verano lleno de planazos con mis escapadas de Malamadre y justo el día que vas a quedar con tus amigas, la niña se pone mala. No entiendo como el buen padre puede el tumbarse en la toalla y que los niños no vayan a llenarlo de arena".

"El tema que estoy analizando es la corresponsabilidad. Estoy haciendo un estudio de campo en mi vida ya que en verano empeora y mucho la corresponsabilidad. Cuando ambos descansamos de vacaciones, la corresponsabilidad sigue siendo la misma. El padre juega con los niños y ella atiende las necesidades a todas horas. Ella siempre es la imagen del desgaste", cuenta sobre su nuevo foco de estudio.

Laura Baena hace un llamamiento a las malas madres ya que "su trabajo siempre es organizar comidas, pensar que comer, cocinar, lo que falta en la nevera o limpieza a fondo. Hay que cambiar todo esto porque todo el peso recae sobre las malas madres".

"Llegamos de una feria en la playa y las niñas llenas de arenas. Los niños llegan al baño primero para bañarse los pies. Los padres empiezan primero por sus necesidades y luego se dedican a ayudar a los niños", según la fundadora este es el rol de los padres. Incide en que se desentienden del cuidado de sus hijos a cambio de su propio bien.

Además de las informaciones del estudio de Laura Baena, Isabel Lobo informa que "el informe que cuentas sale el dato del cuidado de hijos 37% de ellas y al 5% de ellos y a esto las personas dependientes y cuidado general ellas 39%. Porcentaje de tiempo para fijarse en ellas mismas es de menos de una hora".

"Las tareas invisibles son las que no se ven a través de la sociedad y que las hacen las mujeres. Son difíciles de cuantificar en el tiempo. Menús variados y saludables en verano, estar pendiente de los requerimientos médicos o pensar en las necesidades escolares del año que viene. Cuando hablamos de corresponsabilidad es responsabilizar de la tarea mental que conlleva. Apostamos por más corresponsabilidad este verano", cierra Laura Baena en Es la hora de conciliar de este miércoles en Por fin.