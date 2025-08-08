Karlos Simón, experto en tiburones, asegura que "no son tan malos como los pintan"

Karlos Simón, experto en tiburones, habla sobre las fobias y las fibias en Por fin con Isabel Lobo. Su objetivo profesional es hacer entender a la gente que "no son tan malos como los pintan".

Mi primer tiburón fue mi primera inversión. Nada más bajar me encontré dos tiburones nodriza al lado de un barco hundido

La primera vez que bajó al fondo del mar a nadar entre tiburones, pensó que iba a salir mal: "En ese momento piensas que te van a comer, pero cuando ves al guía de buceo apartarlo de la cola, en ese momento te tranquilizas. Vi que no pasaba nada y al cabo de los años me dediqué al mundo del buceo y de los tiburones".

"En 2011 decidí demostrarle a la gente que los tiburones no son tan peligrosos y que uno puede estar bajo del agua más de una hora. Así que se me ocurrió la idea de estar doce horas seguidas entre tiburones tigres", asegura Karlos Simón sobre el experimento que hizo con tiburones que le hizo convertirse en lo que es hoy en día.

Además, el experto marino asegura que coincidió con un tiburón tigre que "tenía una boca que se le veían un poco más los dientes de lo normal. Le encantaba acercarse y jugar conmigo. Estuve cuatro horas jugando con un tiburón tigre".

Escucha la entrevista completa en Por fin con Isabel Lobo.