Juanma Moreno: “Vox y Sánchez se retroalimentan”

Juanma Moreno ha afirmado que Andalucía enfrenta “un problema de vivienda”, especialmente en zonas como “Málaga, el litoral de Málaga, la provincia de Sevilla”, debido a una demanda muy superior a la oferta. Ha señalado que su nueva ley busca “simplificar los trámites administrativos”, “poner todo el suelo a disposición” y crear “un portal de transparencia para que los ciudadanos sepan dónde se van a construir esa vivienda”.

En cuanto al alquiler, ha alertado sobre la inseguridad jurídica que disuade a muchos propietarios: “Alquila y al cabo de tres meses dejan de pagar. Y ahora, cuando tú tienes que echar al inquilino, te tienes que meter en un proceso judicial donde tú te tienes que gastar tu dinero”. Ha insistido en que “tenemos que buscar la fórmula de que se construyan más viviendas en Andalucía. Si no, va a ser imposible”.

Sobre la propuesta del Gobierno central de condonar parcialmente la deuda autonómica, ha sido tajante: “No vamos a blanquear una operación política para mantener en el gobierno, en este caso, al señor Sánchez”. Ha añadido que “nosotros no tenemos un problema de deuda” y que lo que Andalucía necesita es una solución a su infrafinanciación estructural: “Cada año tenemos más de 1.500 millones de infrafinanciación”.

Respecto al crecimiento de Vox, ha considerado que se debe a una estrategia de confrontación: “Vox y el PSOE, o mejor dicho, Sánchez, se retroalimentan en posiciones de provocación al otro”. En ese contexto, ha lamentado que “los espacios templados son los que más sufren”.

Finalmente, ha asegurado que tiene intención de agotar la legislatura: “Mi obligación es cumplir el mandato, sacar los presupuestos del año 26”, en contraste con un Gobierno central que “está paralizado o completamente paralizado”.