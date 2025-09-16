Juan Soto Ivars tiene algo que decir sobre la prensa seria

Yo ya no distingo la prensa satírica de la prensa seria. Leo en eldiario.es que Óscar Puente advierte en una entrevista de Esther Palomera de que, comillas, “quien crea que el PSOE se va a rendir y que va a entregar las armas y el Gobierno es que no conoce al PSOE y no conoce a Pedro Sánchez”.

Muy bien, oye. Que no van a “entregar las armas”, dice. Y claro: yo a reírme, venga a reírme. Mi mujer me oye cuando pasa por el pasillo y da golpes en la puerta. Cree que estoy leyendo Mortadelo y perdiendo el tiempo. Yo le digo que estoy trabajando, pero nada, no me cree.

Me río, claro, del contexto. Nada hace reír tanto como el contexto. Hace dos semanas exactamente, Miguel Tellado dijo que ya era hora de “cavar la fosa” de un “gobierno agonizante”. El PSOE en pleno saltó como un resorte, Oscar Puente incluido. Les parecía intolerable la palabra fosa, que les sonaba a “fosas comunes” y por tanto a “cunetas”, es decir, pecaba de violenta la palabra y de guerracivilista. Acusaron a Tellado poco menos de querer fusilarlos. Había que bajar el tono, decían. Las palabras son peligrosas, bla bla.

Pues bien: que el gobierno no va a entregar las armas, nos dicen ahora, como si el gobierno fuera una banda terrorista o una guerrilla partisana. ¡No pasarán! ¡Madrid será la fosa, perdón, la tumba del fascismo! Y yo me río, me río por dentro, porque me imagino a la perfección, con tuits, entrevistas en Tve y comunicaciones institucionales cariacontecidas, lo que estaría diciendo el mismo Oscar Puente y todo su partido si a Cuca Gamarra se le hubiera ocurrido decir, en un despiste, que exige al PSOE que “entregue las armas”. ¡Etarras, nos llama etarras! ¡Nos llama terroristas! ¡Ayuda, que me polarizan! ¡Socorro!