Juan Dillón, periodista argentino: "“Los argentinos acabarán entendiendo con el tiempo que el Papa Francisco no haya acudido a su país”

Había algo inconfundible en el papa Francisco, algo que ningún protocolo del Vaticano pudo disimular: el alma argentina de Jorge Mario Bergoglio. Aunque sus pasos lo llevaron al corazón de Roma, su voz, sus gestos y su mirada traían consigo el ritmo, la nostalgia y la calidez de Buenos Aires.

Como demostró durante todo su pontificado no le temía a las contradicciones humanas, porque venía de un país donde la fe convive con la crisis, la esperanza con el desencanto, y la misa del domingo con el tango del sábado.

“Para nosotros era un hombre que participaba activamente en la política argentina”, ha explicado Juan Dillón. El periodista argentino, que está camino al Vaticano, ha señalado que “si pudiéramos hacerle una semblanza de la política del Papa Francisco se podría decir que era progresista, pero alejados de los populismos. Era un papa cercano a la gente”.

Sobre su vida en Buenos Aires, el periodista ha recordado como el Papa Francisco “Iba a al arzobispado en metro, seguía viviendo en su barrio, tenía una vida muy cercana al dolor y al sufrimiento de la gente común”.

El papa Francisco siempre tuvo presente a su país natal, aunque no lo visitó desde que comenzara su papado. Quizás por prudencia política, o por el deseo de no volver como figura de poder, sino como lo que siempre quiso ser: un pastor al servicio de todos. “Los argentinos acabarán entendiendo con el tiempo que el Papa Francisco no haya acudido a su país”, ha indicado Dillón en Por Fin.

El periodista ha manifestado que “Hay muchos argentinos que están viajando para Roma con el fin de despedirse del Papa Francisco”.