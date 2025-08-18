José Ángel Arranz: "La situación meteorológica ha mejorado pero aún no es óptima"

José Ángel Arranz, Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, analiza en Por fin la situación actual en la que se encuentra España con los incendios más peligrosos del momento: "Nos preocupa el incendio que tenemos en los Picos de Europa y en las zonas de Sanabria. Tendríamos un tercer incendio de dimensión importante en Las Médulas. Estos son los que nos tienen más preocupados".

El Director General asegura que están trabajando con algunas comunidades para poder optar a mayores recursos para frenar la agresividad del fuego: "Todos los recursos que se aporten son bienvenidos. Estamos trabajando con un contingente de Castilla y León. Baleares y Valencia nos van a apoyar ya. Algunos medios europeos a través de este centro de coordinación de incendios europeos que tenemos. Utilizamos los recursos de la forma más coherente posible".

"La situación meteorológica ha mejorado pero aún no es óptima. El viento es un factor muy determinante en los incendios. Es un viento que sopla en una velocidad de 20/25 kilómetros y esto lo dificulta todo. Estamos consiguiendo estabilizar algunos. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer", indica José Ángel Arranz sobre la necesidad de que las condiciones temporales ayuden.

Ya están pudiendo volver algunos vecinos a sus pueblos, pero todavía queda un tiempo para que se finalice: "La atmósfera que se ha generado se está extendiendo en zonas de León, Zamora y el viento lo está metiendo hacia la comunidad. En cualquier caso ya se han incorporado personas a sus pueblos aunque todavía queda gente".