La semana que no fue

Jorge freire se incorpora al equipo Por Fin con "La semana que no fue"

Jorge Freire es un filósofo, ​articulista​ y escritor.

ondacero.es

Madrid |

La tarea del filósofo es diferenciar entre la actualidad (la rabiosa actualidad) y el presente.

A veces la actualidad se difumina muy rápido, se evapora a los pocos días, mientras que el presente, como su nombre indica, tiene presencia.

Hablamos de un centenario que ha pasado de rondón, sin repique de campanas ni salva de cañonazos. Y se trata del centenario de un pionero español, ahí es nada: José María Herrero Marzo, que hace unos días habría cumplido cien años y que fue la primera persona que encontró un dinosaurio en España.

