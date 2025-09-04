Jorge freire se incorpora al equipo Por Fin con "La semana que no fue"

La tarea del filósofo es diferenciar entre la actualidad (la rabiosa actualidad) y el presente.

A veces la actualidad se difumina muy rápido, se evapora a los pocos días, mientras que el presente, como su nombre indica, tiene presencia.

Hablamos de un centenario que ha pasado de rondón, sin repique de campanas ni salva de cañonazos. Y se trata del centenario de un pionero español, ahí es nada: José María Herrero Marzo, que hace unos días habría cumplido cien años y que fue la primera persona que encontró un dinosaurio en España.