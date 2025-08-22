Jorge Astyaro: "A través de la imaginación podemos producir la creencia de una experiencia"

Hoy en Por fin descubrimos como funciona nuestra mente. La hipnosis tiene mucho que contar con una gran profundidad en este ámbito. Jorge Astyaro, uno de los mejores hipnotizadores, ha venido a Por fin para contar lo que significa el hipnotismo y como afecta a la mente.
"Tenemos una percepción de nuestra realidad muy estática. Constantemente creamos la realidad con lo que percibimos con nuestros sentidos. Cuando aprendes que puedes dirigir la percepción que tiene la mente", indica Jorge.
A través de la imaginación podemos producir la creencia de una experiencia y utilizamos técnicas para controlar la ansiedad para reconducirlos hacia la realidad
"La hipnosis es una técnica para generar imágenes y guiar a la persona para que llegue a un estado de disociación y sienta que está viviendo un momento soñado". Ha contado ejemplos que ha hecho vivir a personas de sentirse David Bisbal encima de un escenario.
La principal función del cerebro es protegerte pero lo exagera demasiado: "Reaccione más intensamente, trata de rescatarte de esa situación y ya no puedes enfrentar ese miedo. Lo que hacemos es enfrentar las situaciones pero a través de tu imaginación. Les damos herramientas para que no lo perciban como amenazante".