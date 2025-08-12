Javier Sánchez, arqueólogo experto en Las Médulas: “Tendremos que esperar una generación para recuperarlas”

Javier Sánchez Palencia, arqueólogo y profesor honorífico del CSIC, analiza en Por fin con Isabel Lobo las medidas que empleó para elaborar el informe por el cual declararon Las Médulas zona protegida por la UNESCO.

"Mi sensación es de vergüenza de que pase en 2025. Siento sobre todo es que hay que darle respuesta a esta gente de Las Médulas, ya sean visitantes o habitantes, que se preguntan para que sirve el patrimonio mundial. El incendio ha sido realmente pavoroso. El domingo se vino todo abajo".

No entiendo que un cuarto de siglo después no haya la suficiente atención para tratar de reconducir de la mejor manera posible

Sánchez asegura que le informaron que "en 2023 se unificaría toda la gestión de Las Médulas. No acabo de ver los resultados", asegura realmente preocupado por la realidad.

Javier Sánchez deja claro que Las Médulas es único en el mundo

"Lugares como Las Médulas hay muy pocos en el mundo. Es un sitio donde se transformaron más de 1.000 hectáreas. No es solamente la mina, ese paisaje cultural incluye elementos históricos como los yacimientos o las minas de oro, y elementos naturales como los castaños. Es un patrimonio que sigue vivo".

El arqueólogo asegura que "tendremos que esperar toda una generación para poder volver a ver Las Médulas como estaba hace un mes. Se ha salvado solamente una pequeña parte del interior de la mina donde aún hay castaños vivos. Las 2.000 hectáreas han quedado libres una cuarta parte".