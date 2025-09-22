Javier Recuenco: "No aprovechamos a las personas con altas capacidades por miedo a lo desconocido, a quién destaca intelectualmente"

Con la vuelta al colegio, las aulas se han vuelto a llenar de alumnos. En muchas de ellas la ratio llega a superar incluso los 25 estudiantes por clase. Una cifra que engloba diferentes perfiles.

Uno de ellos es el de aquellos que tienen altas capacidades. En España, según los datos del Ministerio de Educación solo hay identificados 51.396 alumnos superdotados.

Hablamos de personas que desarrollan habilidades intelectuales que son más avanzadas. Algo que, en principio, debería suponer un orgullo, a muchos les sigue haciendo sentir diferentes. Los prejuicios sociales y la presión académica que experimentan pueden acabar en frustración, incomprensión y aislamiento.

Javier Recuenco lo sabe bien. Desde pequeño, este ingeniero informático, demostró una curiosidad por el saber y un razonamiento que iba más allá del que tenía la media. Su coeficiente intelectual es de 165 puntos.

En los últimos años, ha sido una de las voces más visibles en la reivindicación de lo que, personas como él, pueden aportar a la sociedad con un sistema educativo que los comprenda y los impulse.

Hoy queremos conocer cuáles son los desafíos a los que se enfrentan y las oportunidades que se pueden llegar a perder cuando el talento no es acompañado.