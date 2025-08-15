Javier Ceballos, el rey de las palas de playa y su legión de fans de Santander

En los días de verano, cuando el sol aprieta, el mejor lugar para estar es sin duda una buena playa. Un lugar donde entretenerse practicando algún deporte ocasional, como empezó a hacer, Javier Ceballos, también conocido como el rey de las palas de playa.

Este antiguo médico de futbolistas y balonmanistas de Santander es el buque insignia de un deporte que, aunque no lo parezca, cuenta con un elevado número de seguidores.

Y así, si visitamos la playa del Camello en Santander escucharemos ya desde lejos el ruido insistente de las pelotas golpeando las palas de madera, porque hay una auténtica legión de seguidores de Javier Ceballos practicando este deporte.

Para saber más de esta curiosa actividad, hablamos hoy con este apasionado jugador de pala de playa en Por fin con Isabel Lobo.

¿Cómo se juega al deporte de las palas de playa?

Las jornadas de pala empiezan hacia las 13:00 de la tarde y concluyen a las 19:00. Tiene un peso medio de entre 400 y 700 gramos, una goma protege el agarre y suaviza el roce con la palma; hay quien las compra en Grecia e incluso quien las modifica o se las hace a mano.

Los pies se anclan en la arena y se engrasan los hombros, cadera, codos y un poco de muñeca para dar y dar y devolver. Es necesaria la coordinación del tren superior e inferior. Prácticamente cualquier persona en mediana forma física puede practicar este juego.