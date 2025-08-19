Isabel Urrutia: "Ha habido muchos bulos y hemos tenido que salir a desmentir mucha desinformación"

Isabel Urrutia, consejera de presidencia y seguridad del Gobierno de Cantabria, habla sobre la perspectiva en la que se encuentra la comunidad autónoma con respecto a la mayor plaga de incendios que se ha visto en décadas: "Ha habido una entrada leve de fuego en nuestra comunidad autónoma, pero quedó esa misma noche controlado".

"Estamos en situación número dos de alerta desde el domingo porque la situación meteorológica reavivólos fuegos que se acercaron a Cantabria. No podíamos atacar a esos fuegos salvo que eleváramos la alerta para que viniera el estado con medios aéreos".

"No hemos tenido que vernos en una situación como otras comunidades de evacuar y ayudar a los vecinos hasta hace nada. Nos ha afectado mucho el humo por los Picos de Europa por la falta de visibilidad, tuvimos que cerrar el teleférico y que no salieran de sus casas y no hicieran deporte al aire libre", indica la consejera sobre las ayudas a otras comunidades.

"Nunca ha habido un peligro con la población, ha habido muchos bulos y hemos tenido que salir a desmentir esa desinformación. Hay que contrarrestarlo porque produce pánico. Huele a quemado y está llegando la ceniza, si es verdad, pero ya está", asegura Isabel Urrutia sobre la realidad

"Tenemos un mapa aprobado de riesgos forestales, Cantabria no tiene el problema que tienen otras y nuestros problemas de incendios son más de diciembre a marzo. Nosotros no hemos podido ayudar a comunidades vecinas hasta el sábado por la mañana. Estuvimos hasta el viernes en alerta roja. Cuando hemos terminado hemos ido a León y Palencia para ayudar a medidas de prevención, hacer cortafuegos, medidas de extinción para que no se propaguen".

Francisco Martín Azcárate, biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en ecología desmontando bulos incendios, analiza todas las mentiras que se están produciendo y sus causas con respecto a los incendios: "Más que seleccionar bulos en particular, hablaría de análisis muy superficiales y la mayor parte de la desinformación es aprovechar para superficializar mucho la base de un problema".

"Los incendios son un fenómeno muy multifactorial y todo lo que no sea comprender que estamos ante una problemática muy compleja, incremento de la biomasa por consecuencia del abandono o el cambio de las condiciones climáticas. Por tanto, tenemos que asumir que esta es nuestra nueva realidad. Necesitamos educación para la convivencia", asegura Francisco sobre la nueva realidad española.

Además, el biólogo indica que hay que aprovechar para aprender: "Desbrozar se puede desbrozar pero solo los desbroces en sitios muy concretos si son una buena idea. Las decenas de miles de hectáreas no es imaginable que se pueda desbrozar. La otra gran fuente de consumo de la biomasa son los incendios. Más que quedarnos con el eslogan, tenemos que aprovechar la oportunidad de repensar de nuevo el paisaje para fomentar un paisaje más en mosaico ya que tendrá un incendio más gestionable".