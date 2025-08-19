Isabel Llano, cocina sana para disfrutar

Isabel Llano, conocida popularmente como Isasaweis, se ha consolidado como una de las personas más influyentes de España a nivel culinario. Su pasión por la cocina la llevó en 2009 a abrir su blog y canal, comparte recetas sencillas con un estilo cercano y práctico.

Su propuesta gastronómica se basa en la cocina casera y saludable, platos fáciles de elaborar y acompañados de consejos útiles para organizarse mejor en casa. Este enfoque le valió el reconocimiento del público y fue galardonada en 2013 con la Medalla de Bronce en el concurso de Blogueros Cocineros de Canal Cocina.

Desde entonces, ha publicado varios libros de gran éxito como La cocina de Isasaweis o Cocina sana para disfrutar: comparte recetas accesibles, variadas y llenas de sabor. Hoy se ha pasado por Por fin para comentar su trayecto y sus recetas más recomendables