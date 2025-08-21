Isabel Cadenas cuenta la historia de Begoña Urroz

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo del pasado 27 de junio, Isabel Cadenas trata el tema de Begoña Urroz en la historia más especial de la semana de Por fin con Isabel Lobo.

De eso no se habla es un pódcast documental dirigido por la periodista, escritora y documentalista cuyo hilo conductor está relacionado con la memoria histórica española.

En su última temporada titulada Se llamaba como yo, Isabel aborda la historia de Begoña Urroz para poner un poco de luz y de orden en la oscuridad que rodeaba a esta tremenda historia.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Bono reconocieron públicamente en el pódcast Se llamaba como yo que se equivocaron al considerar a ETA como responsable de la muerte de Begoña Urroz y asumieron el error públicamente.

El 27 de junio de 1960, un artefacto explosivo fue colocado en una taquilla de la consigna de la estación de tren de Amara en San Sebastián. La bomba estalló alrededor de las 13:00 horas causando graves heridas a la niña Begoña Urroz, de 22 meses de edad, que fue trasladada al Hospital Provincial, donde falleció.