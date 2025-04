Inma Cuesta: "Yo sí he sufrido algún ataque de risa en un velatorio muy cercano"

Inma Cuesta presenta ‘Un funeral de locos’ donde la locura se apodera de un velatorio al que no le falta de nada, salvo solemnidad, que de eso no hay ni por asomo. "Yo sí he sufrido algún ataque de risa en un velatorio muy cercano”, ha confesado la actriz.

Además de este proyecto, Cuesta ha puesto en marcha una productora 'Loba Loba' y ha indicado que "estaba buscando cosas que me apetecieran hacer… Queríamos buscar historias que nos gustaría contar, estamos escribiendo también, buscamos nuevas miradas, nuevas directoras que potencien la narrativa sobre las mujeres…”.

Preguntada sobre la edad en el cine y los papeles de la mujer Inma Cuesta ha indicado que “Yo soy una afortunada, no me puedo quejar. Te llegan menos proyectos cuando cumples los 40, yo me siento mucho mejor que cuando tenía 30”.