"Ingrata Patria", la historia de Cornelia, madre de los Gracos

Cornelia, nacida alrededor del 189 a.C., fue hija del general Escipión el Africano y esencia del ideal femenino en la Antigua Roma. Estuvo casada con Tiberio Sempronio Graco con quien tuvo doce hijos: los Gracos.

Dedicó su vida a educar personalmente a sus hijos priorizando tanto su formación moral como política. Pronunció la frase "Estas son mis joyas" al señalar a sus hijos en vez de mostrar otro tipo de riquezas más materialistas. Fue una persona muy honrada que es considerada “Cornelia, hija del Africano, madre de los Graco” como un ejemplo eterno de dignidad, inteligencia y compromiso cívico.

Fue la primera mujer que el Senado corrupto que destrozó su vida, tras el asesinato de algunos de sus hijos, levantó una estatua en el Foro. "Ingrata patria", el libro que cuenta la historia de Cornelia como la mujer que educó a héroes y desafió a gobernadores en la Antigua Roma. Fue la mujer más influyente de la República Romana.

De este modo, su escritora Elvira Roca Barea cuenta en Por fin con Isabel Lobo la apasionante historia de la mujer cuya tragedia personal relata en su último libro y que se ha convertido en un ejemplo a seguir.