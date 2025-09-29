entrevista en por fin

Imanol Arias: "Ser rebelde de joven es inevitable, pero la rebeldía de los mayores tiene que ver con negarse a entregarse"

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Imanol Arias, que llega al teatro con "Mejor no decirlo"

ondacero.es

Madrid

Hablar de Imanol Arias es hablar de un referente indiscutible de la interpretación.

Aquel joven que llegó a Madrid con apenas 19 años para perseguir su vocación como actor y que dormía en el metro y recorría los teatros buscando una oportunidad, lleva hoy 50 años sobre los escenarios. Ha participado en 70 películas, en más de una veintena de series de televisión y en al menos una docena de obras de teatro.

Ha ganado la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, se ha hecho con la Concha de Plata en San Sebastián por su interpretación en “El Lute”, ha estado cuatro veces nominado a los Goya y es uno de los actores más queridos de nuestro país por su papel de padre de familia en “Cuéntame cómo pasó”.

Durante 22 años ha sido empresario, obrero, político y soñador: ha sufrido crisis personales y familiares: ha vivido atentados, manifestaciones y cambios políticos… Antonio Alcántara no solo ha sido un personaje. Ha sido un espejo de la sociedad española.

Ahora Imanol Arias llega al Teatro Bellas Artes de Madrid el próximo 3 de octubre con la obra “Mejor no decirlo”. Una comedia en la que comparte escenario con María Barranco. Ambos dan vida a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula es imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero, ¿Qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?

