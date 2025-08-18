ENTREVISTAS

Hoy se alinean los planetas, ¿a cuál nos podríamos ir a vivir?

Enric Palle, ganador del premio ERC Advanced Grant por su proyecto sobre los planetas habitables, analiza en Por fin el planeta en el que podríamos ir a vivir

Enric Palle es Profesor de Investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Está trabajando en el descubrimiento y caracterización de nuevos planetas extrasolares.

Su especialidad es la caracterización de las atmósferas planetarias y la preparación para futuras misiones e instrumentos capaces de detectar la composición atmosférica de exoplanetas rocosos, incluida la búsqueda de posibles biomarcadores. También tiene interés en el desarrollo de instrumentación astronómica y en los estudios del clima terrestre.

¿Alguien se ha planteado alguna vez a qué otro planeta se iría a vivir? ¿En qué otro lugar les gustaría haberse despertado este lunes? ¿Hay otros planetas habitables, además del nuestro? Enric Palle aclara todas las posibilidades en Por fin con Isabel Lobo.

