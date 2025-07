La hija de José Luis Gil sobre el estado de salud de su padre: "No hay empeoramiento, él está en casa tranquilo"

La hija de José Luis Gil ha querido zanjar los rumores que se han propagado en los últimos días en televisión y redes sociales sobre el estado de salud de su padre: "Cada vez que hay silencio surgen los rumores, no hay novedad. Hay silencio por nuestra parte porque no hay nada que contar, no hay empeoramiento, no está ingresado, él está en casa tranquilo".

Irene Gil ha mostrado su sorpresa ante este tipo de bulos: "Básicamente no entiendo el interés de sacar este tipo de noticias que no aportan. Nadie nos ha contactado. Cuando haya algo que contar yo lo cuento, pero es que no hay ninguna novedad". La hija del actor ha insistido en que: "Entiendo que mi padre es un actor muy querido y que hay que atender a la gente, pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros".