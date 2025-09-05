¿Y tú, has descansado estas vacaciones?

Estamos a punto de superar la primera semana de septiembre, ¡POR FIN se acerca el ansiado fin de semana…! Pero la realidad es que hemos vuelto a la rutina... y, es que a pesar de que las vacaciones son una oportunidad para desconectar, descansar y recuperar energía, no todos los españoles lo consiguen. La vuelta implica ponerse al día de correos, proyectos pendientes, visitas a clientes… una realidad a la que nos hemos tenido que enfrentar en estos días…

Un estudio realizado por la consultora Robert Walters señala que más del 60% de los españoles confiesa haber sufrido estrés o angustia al reincorporarse al trabajo… Solo 1 de cada 4 asegura volver renovado y con ganas de arrancar. El resto vuelve a la rutina con cansancio, preocupación y la sensación de no haber desconectado lo suficiente…